Эксперт сообщил об отсутствии в Астрахани перспектив восстановления трамвайного движения

ТАСС, 17 ноября. Перспектив для восстановления трамвайного движения в Астрахани на данный момент нет, а на возвращение в город троллейбусов уйдет не менее трех лет. Такое мнение высказала ТАСС в среду исполняющая обязанности заместителя генерального директора ФАУ "РосдорНИИ" Екатерина Брязгина, которая занималась разработкой схемы транспортного планирования Астрахани.

В мае во время Дней Астраханской области в Совете Федерации его председатель Валентина Матвиенко заявила о необходимости восстановления в Астрахани системы электротранспорта - трамваев и троллейбусов - и поручила членам Совфеда посодействовать региональным властям в этом вопросе.

"В части трамвайного транспорта, к сожалению, боюсь, что это уже безвозвратно потерянное. Возможно, это будет крайне дорого построить. И дело даже не в том, что дорого, а в том, что занято место, где проходили кольца разворотные и прочее. В части трамвая мы перспектив, к сожалению, не обнаруживаем", - сказала Брязгина во время международного форума и выставки "Транспорт России".

По ее словам, расширение электротранспорта в Астрахани - серьезная финансовая нагрузка для бюджета. При этом развитие именно троллейбуса в городе может быть экономически эффективно, если "убрать за скобки вопрос инфраструктуры".

"Восстановление сетевого хозяйства, подстанций, троллейбусного парка - это годы. Мы предлагаем эти мероприятия, они есть в составе маршрутной сети, в составе нашей работы, но немного отсрочены. Минимум три-четыре года уйдет на проектирование, строительство, если такое решение будет принято, условно, сегодня", - добавила Брязгина.

Она уточнила, что при отсрочке принятия решения по троллейбусам на их восстановление в Астрахани уйдет около пяти лет.

О транспортном планировании в Астрахани

Ранее сообщалось, что разработка пакета документов транспортного планирования будет проведена в Астраханской области при участии представителей ФАУ "РосдорНИИ" к 1 декабря. По итогам анализа транспортной ситуации в регионе, эксперты отмечали полуторное превышение задублированных маршрутов на линии, подвижной состав которых на 95% составляет "малый" класс, так называемые маршрутки, а также отсутствие четкого расписания и безналичной формы оплаты проезда.