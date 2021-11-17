Нижегородские власти намерены привлечь более 27 млрд руб. инвестиций благодаря трассе М-12

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций, который планируется привлечь в создание и модернизацию производств в Нижегородской области, часть которых будет располагаться около скоростной автомобильной дороги М-12, оценивается в 27,5 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщил в среду заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"На сегодняшний день мы можем говорить, что по подтвержденным объемам инвестиций только до 2024 года 27,5 млрд будут привлечены в экономику в части создания, строительства и модернизации новых производств, на которые так или иначе, конечно, оказала влияние скоростная дорога", - сказал он в ходе международного форума и выставки "Транспорт России".

Морозов также отметил, что город Арзамас может стать крупнейшим логистическим хабом не только регионального, но и российского значения. "На сегодняшний день оценивается развитие этого хаба еще в 22,5 млрд, что в конечном счете приведет к инвестициям более чем 50 млрд рублей с увеличением ВРП на 30% на южных территориях Нижегородской области, по которым проходит М-12", - пояснил он.

Строящаяся скоростная магистраль М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ее протяженность составит 810 км. Проект реализуется в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М-7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.