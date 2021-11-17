Минтруд предложил наделить регионы правом перераспределять квоты для найма мигрантов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Регионы смогут перераспределять неиспользованные квоты для найма иностранных работников между работодателями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в среду.

"Минтруд предлагает наделить регионы полномочиями перераспределять неиспользованные квоты для найма иностранных работников между работодателями. Согласно проекту приказа, субъекты смогут уменьшить квоту у тех работодателей, кто не обратился за оформлением разрешительных документов в течение шести месяцев, в пользу компаний, которые ощущают потребность в мигрантах. При этом межведомственная комиссия сможет отклонять предложения субъектов в случае исчерпания резерва квот в целом по стране", - сказали в пресс-службе.

Как напомнили в министерстве, привлекать к труду иностранных работников, которым требуется виза для пребывания на территории РФ, можно по квотам, которые устанавливаются ежегодно. При этом решение о найме работника по квоте принимается только в том случае, если нет возможности найти специалиста внутри страны.

"Так, квота на привлечение трудовых мигрантов на следующий год уже установлена. Ее размер составит 85% от допандемийного объема. Соответствующий проект постановления уже прошел стадию общественного обсуждения и внесен в правительство РФ", - заключили в пресс-службе.