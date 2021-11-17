Власти США расследуют возможные незаконные действия в отношении цен на бензин в стране

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду обратился к Федеральной торговой комиссии (ФТК) США с просьбой провести расследование и выяснить, участвуют ли нефтегазовые компании в возможных незаконных действиях, направленных на поддержание высоких цен на бензин на американском рынке. Соответствующее письмо американского лидера, адресованное председателю ФТК Лине Хан, опубликовал Белый дом.

По словам Байдена, "появляется все больше свидетельств антипотребительского поведения нефтяных и газовых компаний". "Крупнейшие нефтегазовые компании Америки получают значительную прибыль за счет роста цен на энергоносители", - подчеркнул глава Белого дома. Некоторые из этих компаний, считает он, в ближайшее время смогут удвоить свою чистую прибыль. "Они объявили о планах по выкупу акций и выплате дивидендов на миллиарды долларов в этом и следующем годах", - указал глава вашингтонской администрации.

Он попросил Хан расследовать возможные "незаконные действия" компаний на американском рынке. "Я считаю, что вы должны сделать это немедленно", - подчеркнул президент. "Я не приемлю, чтобы трудолюбивые американцы платили больше за бензин из-за антиконкурентных или других потенциально незаконных действий", - добавил американский лидер. Он попросил комиссию "продолжить изучение того, что происходит на нефтегазовых рынках, и использовать все имеющиеся средства, если будут обнаружены какие-либо нарушения". Как отмечает Байден, "цены на бензин остаются высокими, несмотря на снижение затрат нефтегазовых компаний".

ФТК - независимая госструктура, основной задачей которой является обеспечение соблюдения гражданского антимонопольного законодательства США и защита прав потребителей. Она не подчиняется Белому дому, однако президент выдвигает кандидатуру на должность ее председателя. В комиссии сообщили, что обеспокоены поднятой главой государства темой и намерены изучить вопрос о том, существуют ли какие-либо "сговоры" на рынке или другие незаконные методы, влияющие на цены на бензин.

Ранее октябрьский индекс потребительских цен в США вырос на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, причем основным фактором стали расходы на энергоносители. Цены на газ в стране выросли на 49,6% по сравнению с октябрем 2020 года. Как отмечает агентство Bloomberg, средние цены на бензин в США взлетели до самого высокого уровня за последние семь лет. По мнению социологов, инфляция в США является одной из причин падения рейтинга популярности действующего президента.