Ассоциация газотранспортных операторов ФРГ не ожидает перебоев в поставках будущей зимой

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Ассоциация газотранспортных операторов Германии (FNB) не ожидает перебоев в поставках газа предстоящей зимой, несмотря на высокие цены на голубое топливо на европейских рынках. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении генерального директора ассоциации Томаса Гёссмана.

"После оценки всех параметров мы предполагаем, что операторы газовой инфраструктуры смогут гарантировать безопасное и надежное снабжение на предстоящий холодный период. Основой для этого является наша сеть протяженностью 40 000 км, подключенные складские помещения, высокотехнологичные системы управления и непрерывный мониторинг", - отметил Гёссман. При этом он добавил, что бесперебойному газоснабжению в ФРГ способствуют около 5 тыс. сотрудников, которые работают в различных компаниях и в 2021 году реализовали множество проектов и мер по надежному газоснабжению в Германии.

Вместе с тем указывается, что важным показателем надежности поставок является уровень заполненности газохранилищ. По состоянию на 1 ноября 2021 года, как говорится в заявлении, он составляет 68%. "Конечно, мы будем внимательно следить за текущими уровнями заполнения, которые сейчас ниже среднего значения, в течение зимы, чтобы мы могли быстро отреагировать в случае сомнений и прибегнуть к проверенным инструментам безопасности", - продолжил гендиректор ассоциации. "В настоящее время мы видим достаточную гибкость для покрытия пиков мощности в газоснабжении и в получении балансирующей энергии", - резюмировал он.

Ассоциация газотранспортных операторов Германии исходит из того, что необычно высокие цены на природный газ на европейских рынках также будут определять зиму 2021-2022 гг. "Мы не можем повлиять на цены, но по крайней мере мы можем сказать вам как транспортные компании, что поставки будут гарантированы", - заключил Гёссман.

12 ноября представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград заявила, что заполненность газохранилищ в Германии сейчас в среднем составляет почти 70%. При этом она уточнила, что энергобезопасность страны обеспечена.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на голубое топливо стали стремительно расти. В среду цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше отметки в €100 за МВт ч впервые с 14 октября. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до отметки около $1 182 за 1 тыс. куб. м., или €100,995 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Во вторник газ в ходе торгов дорожал на фоне новостей о приостановке сертификации оператора "Северного потока - 2" в Германии.