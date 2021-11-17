Зеленский заявил, что Украина готова снизить стоимость транзита газа по своей территории

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Киев готов снизить стоимость транзита газа по своей территории. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента.

"Президент подчеркнул, что Украина готова снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", - говорится в сообщении.

Зеленский в разговоре "представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе". В частности, по данным офиса президента, "собеседники коснулись идеи создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности".

Ранее Зеленский заявлял, что Украина хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери - по $2 млрд, которые Киев получает от России за транзит газа.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024 году. В Киеве заявили, что хотели бы заключить контракт на транзит газа через Украину немедленно, не дожидаясь 2024 года, когда завершается действующий контракт с "Газпромом". На Украине считают, что это будет гарантией того, что транзит сохранится.

В Киеве неоднократно заявляли, что реализация проекта "Северный поток - 2" якобы несет угрозу энергетической безопасности Украины. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект является коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнерами.