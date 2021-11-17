США заявили о продолжении контактов с членами ОПЕК и другими странами по поводу нефти

Соединенные Штаты "продолжат взаимодействие со странами и организациями за рубежом, такими как ОПЕК, по вопросам увеличения поставок" углеводородов, подчеркнул он. "Мы рассматриваем все имеющиеся в нашем арсенале средства. Мы обеспокоены влиянием высоких цен на энергоносители на потребителей, особенно с наступлением более холодных месяцев", - отметил Мигер.

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут продолжать контакты с членами Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по поводу увеличения объемов поставок нефти на мировой рынок с целью снижения стоимости черного золота. Об этом сообщил в среду заместитель пресс-секретаря Белого Дома Крис Мигер на брифинге на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в штат Мичиган.

Он не стал комментировать информацию о том, что во время переговоров по видеосвязи Байден предложил председателю КНР Си Цзиньпину высвободить часть нефти из стратегических резервов Китая для стабилизации цен. "Я не собираюсь углубляться в подробности, было [опубликовано заявление Белого дома по итогам саммита США] с Китаем в понедельник, но мы рассмотрим все инструменты в нашем сундуке с инструментами", - ответил Мигер. Он также не стал отвечать на вопрос, намерен ли Вашингтон задействовать для этой же цели стратегический нефтяной резерв США.

Ранее октябрьский индекс потребительских цен в США вырос на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, причем основным фактором стали расходы на энергоносители. Цены на газ в стране выросли на 49,6% по сравнению с октябрем 2020 года. Как отмечает агентство Блумберг, средние цены на бензин в США взлетели до самого высокого уровня за последние семь лет. По мнению социологов, высокая инфляция в США является одной из причин падения рейтинга популярности действующего президента.