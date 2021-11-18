Аналитики Savills заявили, что общая стоимость жилья в Москве впервые превысила $1 трлн

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Общая стоимость жилого фонда Москвы на начало октября впервые превысила $1 трлн (73,8 трлн рублей), сообщили в международном агентстве элитной недвижимости Savills.

"Совокупная стоимость жилого фонда столицы за последние три года (с начала 2019 года) выросла на 32%, достигнув отметки в 73,78 трлн рублей, или $1,02 трлн. Для сравнения - по итогам 2018 года данный показатель составлял 55,97 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Существенный прирост стоимости преимущественно связан с активным жилищным строительством, поясняют аналитики Savills. Так, по данным Росстата, с января по сентябрь 2021 года в Москве было введено 5,13 млн кв. метров жилья, это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3% превышает показатель всего 2020 года.

В денежном выражении прирост новых площадей за девять месяцев оценивается в 1,4 трлн рублей, что выше показателя всего прошлого года почти на 20%. "Столь значительный годовой прирост стоимости является рекордным для рынка недвижимости, как минимум, за последние шесть лет", - подчеркивается в сообщении.

По данным агентства недвижимости, сегодня на одного москвича в среднем приходится жилье стоимостью 5,8 млн рублей. За последние пять лет показатель вырос на 10%.