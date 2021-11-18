Эксперты: доля незаконного оборота на рынке табака в РФ за девять месяцев достигла 11,5%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Доля незаконного оборота на рынке табачной продукции в России за девять месяцев достигла 11,5%. Об этом говорится в сообщении Национального научного центра компетенций (ННЦК) в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции при Министерстве промышленности и торговли РФ.

"Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), созданный в 2020 году правительством РФ, провел масштабное исследование, которое показывает реальные объемы незаконного оборота на рынке табачной продукции. Эта цифра по итогам девяти месяцев 2021 года составила 11,5%", - отмечается в сообщении.

По данным центра, уровень нелегального оборота практически не растет, несмотря на повышение ставки акциза на табачную продукцию в 2021 году. По прогнозам экспертов, это могло привести к резкому всплеску нелегального оборота. Аналитики отметили, что сдержать рост позволили эффективные действия правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также работа системы цифровой маркировки и прослеживания табака. Среди регионов с наибольшим уровнем нелегального оборота эксперты называют Новгородскую (45%), Псковскую области (44,8%), Республику Дагестан (43%), Ростовскую область (37,5%), Чеченскую Республику (30,8%), Смоленскую (30,8%) и Саратовскую области (27,2%).

"В течение трех месяцев во всех 85 субъектах РФ проводились полевые исследования с целью выявления доли потребления населением нелегальных сигарет. В результате на анализ отправили 64 тыс. пачек из 840 населенных пунктов", - отметил директор Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Александр Борисов, слова которого приводятся в сообщении.

Результаты исследования будут использованы для комплексной оценки эффективности деятельности органов власти по контролю за розничными рынками табака на территориях субъектов РФ. С декабря 2021 года будет составляться официальный рейтинг субъектов Российской Федерации по степени эффективности работы органов власти в сфере противодействия незаконному обороту продукции, что станет дополнительным драйвером для усиления и активизации борьбы с нелегальными товарами.

Ситуация улучшается

Специалисты ННЦК уверены, что снижение доли нелегального оборота будет продолжаться, так как проводится большая работа по внедрению системы цифровой маркировки табачной продукции. Региональные комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции регулярно получают списки потенциальных нарушителей для принятия мер. "И обратная связь показывает, что ситуация улучшается. Помимо этого, обзоры рынка табака дают возможность правительству РФ, Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции принимать взвешенные и обоснованные решения в сфере противодействия незаконному обороту табачной продукции, основанные на объективных данных по рынку, предоставленных ННЦК", - отмечается в сообщении.

Оценка рынков будет проводиться ННЦК регулярно в соответствии с методикой, разработанной Минпромторгом России и одобренной Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Методика включает в себя оценку рынка, в том числе долю незаконного оборота в каждом субъекте РФ, а также анализ и обобщение данных о правоприменительной практике всех контролирующих органов на территории субъекта в указанной сфере: МВД, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС. Результаты направляются в правительство и публикуются в Государственной информационной системе промышленности на портале по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.