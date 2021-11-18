Президент Узбекистана пообещал благоприятный климат для инвесторов из России

ТАШКЕНТ, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что власти его страны продолжат создавать благоприятные условия для российских инвесторов. Он заявил об этом в обращении к участникам II Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, опубликованном в среду в Telegram-канале пресс-секретаря Мирзиёева Шерзода Асадова.

"Мы будем и дальше поддерживать совместные бизнес-проекты, а также создавать для российских инвесторов все необходимые условия", - заявил президент Узбекистана. "Благодаря активной совместной работе даже в условиях пандемии нам удалось увеличить взаимный товарооборот, который в этом году превысит $6 млрд", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев. "Несомненно, успех форума стал еще одним подтверждением прорывных результатов и высокого уровня двусторонних отношений, которых мы достигли за последние годы", - сказал глава государства.

"В настоящее время объем накопленных российских инвестиций в нашей стране превышает $10 млрд, и этот показатель продолжает динамично расти", - сообщил лидер Узбекистана. Он рассказал, что в Ташкентской области с партнерами из Татарстана создается высокотехнологичный индустриальный парк "Химград", в Джезакской области с инвесторами из Московского региона скоро будет запущен многофункциональный агро-логистический центр. Компании из Самарской области приступили к строительству крупного тепличного комплекса в Бухаре, с предпринимателями из Ингушетии реализуется проект расширения текстильного кластера в Ферганской долине, сообщил президент Узбекистана. Таких примеров очень много, в том числе на территории России с участием узбекского бизнеса, добавил Мирзиёев.

Перспективные сферы сотрудничества

Президент Узбекистана заявил о готовности его страны развивать промышленную кооперацию с Россией в металлургии, энергетике, нефтехимии, электротехнической, текстильной, фармацевтической и других отраслях. Мирзиёев высказался за создание в Узбекистане и в России крупных агропромышленных компаний и кластеров, складских терминалов и перерабатывающих мощностей. Узбекистан заинтересованы в широком внедрении аграрных технологий, реализации совместных программ в области селекции, добавил он.

Мирзиёев назвал особо перспективными сферы инноваций, информационных технологий, обмена знаниями и промышленными технологиями. По его словам, международная выставка "Иннопром" будет ежегодно проводиться в Узбекистане в новом, региональном формате с участием РФ. Президент Узбекистана поддержал расширение присутствия в стране ведущих российских вузов. Он отметил уже реализованные примеры успешного партнерства с Казанским федеральным и Астраханским федеральным техническими университетами. Активные контакты между регионами будут способствовать расширение культурно-гуманитарных обменов и туризма, добавил глава государства. Мирзиёев пригласил российских представителей в будущем году в Узбекистан для проведения третьего регионального форума двух стран.

Ранее в рамках форума глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что по итогам девяти месяцев 2021 года двусторонний оборот между странами вырос на 6,5% в годовом выражении - до $4,5 млрд. По итогам 2020 года объемы оборота составили $5,9 млрд.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 19 ноября, проведет в Кремле встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В свою очередь пресс-служба узбекского лидера сообщила в среду на своем сайте о предстоящем 19 ноября визите Шавката Мирзиёева в Россию.