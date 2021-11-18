Google и AFP заключили соглашение по вопросу о смежных правах на ближайшие пять лет

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Корпорации Google и французское информационное агентство Agence France-Presse подписали соглашение о выплате компанией вознаграждения за материалы журналистов в соответствии с законом о так называемых смежных правах. Об этом сообщило в среду AFP, уточнив, что эти договоренности будут действовать в течение пяти лет.

По данным агентства, переговоры по вопросу смежных прав велись в течение последних 18 месяцев. Сумма, которую получит агентство в соответствии с подписанным документом, не называется.

Как отметил генеральный директор AFP Фабрис Фрис, соглашение стало "кульминацией долгой борьбы", которая велась для того, чтобы права агентств соблюдались. "Эта сделка затрагивает журналистов AFP, пишущих на разных языках. Соглашение распространяется на всю территорию ЕС, то есть даже на те страны, которые не внедрили соответствующую директиву", - указал Фрис.

В апреле прошлого года Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении работ в интернете. Помимо прочего, она расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

В конце июля 2019 года на основе этой директивы во Франции был принят закон о "создании смежного права в интересах информационных агентств и редакторов СМИ". Согласно этому документу, новостные агрегаторы, соцсети и иные интернет-платформы должны платить вознаграждение СМИ за публикацию их материалов в рамках специального соглашения. Размер выплат зависит не только от вложений издания в создание конкретного материала, но и от того, какую выгоду агрегатор получает от размещения соответствующих материалов.