"Акрон" увеличит на 10% поставки удобрений в Бразилию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноября. /ТАСС/. Российский производитель минеральных удобрений "Акрон" увеличит на 10% объем поставок своей продукции в Бразилию в 2022 году. Об этом сообщает в среду Минсельхоз южноамериканской республики по итогам переговоров министра Терезы Кристины да Коста Диас с руководством компании.

"Бразильский министр встретилась с вице-президентом мирового производителя сложных минеральных удобрений, компании "Акрон", Владимиром Кантором, который гарантировал увеличение как минимум на 10% экспорта удобрений в Бразилию", - говорится в заявлении ведомства. Кроме того, представитель российской компании проинформировал главу Минсельхоза южноамериканского государства о ходе переговоров о приобретении "Акроном" принадлежащего бразильской нефтегазовой компании Petrobras предприятия по производству азотных удобрений в Трес-Лагоас (штат Мату-Гросу-ду-Сул).

Помимо это министр встретилась также с главами других поставщиков сырья для бразильского агросектора - Андреем Гурьевым из "Фосагро" и Владимиром Рашевским из "Еврохима". Первый из них заверил чиновника в готовности компании обеспечить потребности Бразилии в своей продукции, а второй рассказал ей о планах по инвестициям в Бразилию в целях расширения производства удобрений в этой стране, отметили в Минсельхозе. На Россию приходится около 20% ввозимых Бразилией удобрений, уточняет ведомство.

Как сообщила накануне сама Диас, ее визит в Москву связан с опасениями последствий санкций США и Евросоюза в отношении Белоруссии, на которую также приходится порядка 20% бразильского импорта удобрений. По ее словам, в условиях таких санкций аграрии южноамериканской республики могут столкнуться с дефицитом этого сырья к сентябрю 2022 года. В перспективе, полагает она, ситуация может привести к удорожанию продукции национальных сельхохпроизводителей.

Ранее министр энергетики Бразилии Бенту Албукерке в кулуарах Российской энергонедели сообщил ТАСС о том, что его страна планирует в 2022 году увеличить закупку российских удобрений. В начале октября президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что рост стоимости удобрений и нехватка этой продукции на мировых рынках могут привести к продовольственному кризису и нехватке продуктов питания в Бразилии в 2022 году. При этом правительство страны предпринимает необходимые меры.