Reuters: США попросили несколько стран высвободить часть нефти из стратегических резервов

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По данным его источников, США предлагают пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей в мире и содействовать восстановлению экономики.

По сведениям агентства, в число данных стран входят Индия и Южная Корея. Указанную возможность обсуждали также с Китаем и Японией. Никаких окончательных решений пока не принято, отмечается в сообщении.