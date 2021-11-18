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Reuters: США попросили несколько стран высвободить часть нефти из стратегических резервов

Вашингтон предлагает пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей в мире, отмечает агентство

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По данным его источников, США предлагают пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей в мире и содействовать восстановлению экономики.

По сведениям агентства, в число данных стран входят Индия и Южная Корея. Указанную возможность обсуждали также с Китаем и Японией. Никаких окончательных решений пока не принято, отмечается в сообщении.

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