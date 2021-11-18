Инспекторы Россельхознадзора приедут в Бразилию в 2022 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноября. /ТАСС/. Инспекторы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) проведут инспекцию бразильских мясоперерабатывающих предприятий в 2022 году. Об этом сообщил в среду Минсельхоз южноамериканской республики.

"[Министр сельского хозяйства, животноводства и снабжения] Тереза Кристина [да Коста Диас] встретилась в Москве с главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом, который заверил ее в том, что в первом квартале 2022 года состоится визит инспекторов в Бразилию, что позволит новым бразильским мясоперерабатывающим предприятиям получить разрешение на экспорт", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Минсельхоз России 10 ноября предложил установить тарифную льготу на ввоз в страну в 2022 году замороженной свинины и говядины. В рамках данной инициативы предлагается предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в 2022 года в отношении ввозимой в РФ замороженной говядины в объеме не более 200 тыс. тонн и установление квоты не более 100 тыс. тонн с 1 января по 30 июня 2022 года в отношении замороженной свинины. Льгота будет применяться в случае, если целевым назначением ввозимого в Россию мяса будет его переработка на территории РФ. Данный вопрос предлагается рассмотреть на очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии.

"Этой [возможностью] может воспользоваться Бразилия. В настоящее время тариф на импорт до 30 тыс. тонн составляет 15%", - поясняют в пресс-службе бразильского ведомства.

Как сообщила министр по итогам встречи с Данквертом, Россельхознадзор в среду снял действовавший до сих пор временный запрет на экспорт бразильского мяса с двух предприятий южноамериканской страны. "Он также пообещал нам рассмотреть вопрос о снятии [аналогичного] временного запрета с других бразильских мясоперерабатывающих предприятий", - добавила она.