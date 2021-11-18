Байден рассчитывает в 2022 году обогнать КНР по объему инвестиций в инфраструктуру

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден надеется, что США благодаря подписанному им плану развития инфраструктуры страны на сумму свыше $1 трлн смогут в следующем году впервые за 20 лет обогнать Китай по инвестициям в этой сфере. Об этом американский лидер заявил в среду, выступая в Детройте (штат Мичиган). Его речь транслировалась на сайте Белого дома.

"Вы знаете, до настоящего момента Китай лидировал в этой гонке. Это скоро изменится. Благодаря этому закону в следующем году впервые за 20 лет <...> американские инвестиции в инфраструктуру будут намного выше, чем китайские", - заявил Байден. "Этот закон предусматривает самые значительные инвестиции в дороги и мосты за последние 70 лет", - пояснил президент.

Байден подписал 16 ноября законопроект, предусматривающий капиталовложения в размере более $1 трлн в развитие инфраструктуры страны. План предусматривает в том числе выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог и $11 млрд на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд, еще $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.