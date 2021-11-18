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Эксперты: кузовные и запасные автодетали могут подорожать из-за дефицита магния

Как отметили в маркетплейсе "Банкавто", будущее рынка магнезитов определят ближайшие месяцы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Алюминий, кузовные и запасные детали для автомобилей могут подорожать на фоне надвигающегося дефицита магния, об этом заявили ТАСС эксперты маркетплейса "Банкавто" (цифровая платформа РГС Банка).

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Сильнее всего рост цен отразится на премиальных автомобильных марках, в которых алюминий используется шире.

"До конца года сырье может вырасти в 1,5 раза, и примерно на треть - производные от магния. Должны подорожать алюминий, кузовные детали и запасные части автомобилей. Сильнее всего рост цен при этом отразится на премиальных марках, в которых алюминий используется шире", - рассказали в "Банкавто".

По словам экспертов, будущее рынка магнезитов определят ближайшие месяцы, при этом сценарий роста цен уже намечен. В сентябре 2021 года стоимость магния увеличилась на 36% по сравнению с августом. До конца года стоимость сырья может вырасти в 1,5 раза, и примерно на треть - производные магния.

О ситуации с добычей магнезитов

"По следам кризиса микрочипов, перекроившего планы автопроизводителей по всему миру, наступает новый, вызванный сокращением объемов добычи магнезитов в Китае. Сырье необходимо для алюминиевых сплавов, широко использующихся в автомобилестроении. Без него отрасль может парализовать в ближайшие несколько месяцев", - рассказали в "Банкавто".

По мнению экспертов, причина таких перемен - новые экологические правила для заводов КНР, которые теперь должны укладываться в отведенные лимиты потребления электроэнергии.

"Так китайское правительство пытается решить проблему вредных выбросов, уменьшая сжигание угля. В результате часть заводов по добыче магния наполовину сократила добычу, а некоторые были остановлены совсем", - пояснил эксперт.

В "Банкавто" рассказали, что проблемы с добычей магния при этом сохранятся как минимум до конца 2021 года, а существующих запасов хватит до конца ноября. При этом, по словам экспертов, ситуация осложняется особенностями самого магния: им нельзя заполнить склады и хранить, так как примерно через три месяца металл начинает окисляться на воздухе, теряя свои качества.

На этом фоне Европейская ассоциация автопроизводителей вместе с 11 другими промышленными объединениями уже выступила с предупреждением о надвигающейся нехватке магния.

Причины возможного дефицита

"Предпосылки дефицита металла при этом все те же, что у микрочипов по всему миру: жесткая централизация и, как следствие, слабая позиция всего рынка. Сегодня на долю Китая приходится 90% мировой отрасли и 95% рынка Евросоюза. Такая расстановка сил становится мощным инструментом экономической войны и тонким местом производственных цепочек других стран, поставленных в зависимое положение", - заявили в "Банкавто".

По словам экспертов, китайские предприятия постепенно вытеснили конкурирующие производства и завязали на себе большинство крупных заказчиков. "Что-то похожее в свое время сложилось с микрочипами, производство которых лет двадцать назад не отличалось 80-процентным перекосом в сторону Азии", - отметили в "Банкавто".

Так, например, по данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, доля США в мировом производстве полупроводников составляет сегодня 12%, тогда как в 1990 году эта цифра равнялась 37%.

"Градус накала ситуации снижают производственные мощности самого Китая, который является, кроме всего прочего, одним из крупнейших производителей автомобилей и запасных частей. Дефицит на собственном рынке он не допустит и должен обеспечить запланированные объемы", - заявляют эксперты. С КНР связаны Audi, BMW, General Motors, Mercedes, Volvo и многие другие бренды.

По словам экспертов, тенденция удорожания магния сохранится на протяжении всего 2022 года, если объемы добычи останутся на низком уровне.

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