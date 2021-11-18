Эксперты: кузовные и запасные автодетали могут подорожать из-за дефицита магния

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Алюминий, кузовные и запасные детали для автомобилей могут подорожать на фоне надвигающегося дефицита магния, об этом заявили ТАСС эксперты маркетплейса "Банкавто" (цифровая платформа РГС Банка).

Сильнее всего рост цен отразится на премиальных автомобильных марках, в которых алюминий используется шире.

"До конца года сырье может вырасти в 1,5 раза, и примерно на треть - производные от магния. Должны подорожать алюминий, кузовные детали и запасные части автомобилей. Сильнее всего рост цен при этом отразится на премиальных марках, в которых алюминий используется шире", - рассказали в "Банкавто".

По словам экспертов, будущее рынка магнезитов определят ближайшие месяцы, при этом сценарий роста цен уже намечен. В сентябре 2021 года стоимость магния увеличилась на 36% по сравнению с августом. До конца года стоимость сырья может вырасти в 1,5 раза, и примерно на треть - производные магния.

О ситуации с добычей магнезитов

"По следам кризиса микрочипов, перекроившего планы автопроизводителей по всему миру, наступает новый, вызванный сокращением объемов добычи магнезитов в Китае. Сырье необходимо для алюминиевых сплавов, широко использующихся в автомобилестроении. Без него отрасль может парализовать в ближайшие несколько месяцев", - рассказали в "Банкавто".

По мнению экспертов, причина таких перемен - новые экологические правила для заводов КНР, которые теперь должны укладываться в отведенные лимиты потребления электроэнергии.

"Так китайское правительство пытается решить проблему вредных выбросов, уменьшая сжигание угля. В результате часть заводов по добыче магния наполовину сократила добычу, а некоторые были остановлены совсем", - пояснил эксперт.

В "Банкавто" рассказали, что проблемы с добычей магния при этом сохранятся как минимум до конца 2021 года, а существующих запасов хватит до конца ноября. При этом, по словам экспертов, ситуация осложняется особенностями самого магния: им нельзя заполнить склады и хранить, так как примерно через три месяца металл начинает окисляться на воздухе, теряя свои качества.

На этом фоне Европейская ассоциация автопроизводителей вместе с 11 другими промышленными объединениями уже выступила с предупреждением о надвигающейся нехватке магния.

Причины возможного дефицита

"Предпосылки дефицита металла при этом все те же, что у микрочипов по всему миру: жесткая централизация и, как следствие, слабая позиция всего рынка. Сегодня на долю Китая приходится 90% мировой отрасли и 95% рынка Евросоюза. Такая расстановка сил становится мощным инструментом экономической войны и тонким местом производственных цепочек других стран, поставленных в зависимое положение", - заявили в "Банкавто".

По словам экспертов, китайские предприятия постепенно вытеснили конкурирующие производства и завязали на себе большинство крупных заказчиков. "Что-то похожее в свое время сложилось с микрочипами, производство которых лет двадцать назад не отличалось 80-процентным перекосом в сторону Азии", - отметили в "Банкавто".

Так, например, по данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, доля США в мировом производстве полупроводников составляет сегодня 12%, тогда как в 1990 году эта цифра равнялась 37%.

"Градус накала ситуации снижают производственные мощности самого Китая, который является, кроме всего прочего, одним из крупнейших производителей автомобилей и запасных частей. Дефицит на собственном рынке он не допустит и должен обеспечить запланированные объемы", - заявляют эксперты. С КНР связаны Audi, BMW, General Motors, Mercedes, Volvo и многие другие бренды.

По словам экспертов, тенденция удорожания магния сохранится на протяжении всего 2022 года, если объемы добычи останутся на низком уровне.