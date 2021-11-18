ГУ ЦБ: загруженность портов Приморья привела к удорожанию мебели, стройматериалов и авто

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Высокая загруженность портов стала одной из причин роста стоимости мебели, строительных материалов и автомобилей в Приморье. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"В Приморье годовой прирост цен на непродовольственные товары в октябре увеличился до 7,64% после 7,38% в сентябре. Причинами подорожания стройматериалов и мебели стали высокий спрос и сбои в поставках, связанные, в том числе, с высокой загруженностью дальневосточных портов", - говорится в сообщении.

Главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич разъяснил, что благодаря программам льготной ипотеки приморцы активно покупают жилье, и спрос на стройматериалы и мебель остается высоким. "В то же время наблюдается временное увеличение сроков поставок: слишком загружены порты не только Приморья, но и всего Дальнего Востока, а это приводит к сбоям в логистике и в конечном итоге - к увеличению цен", - пояснил Гулевич.

Высокая загруженность портов также стала одной из причин ускорения роста цен на импортные подержанные автомобили в годовом выражении. Выросли транспортные расходы на доставку иномарок, и это отразилось на их стоимости.

Годовая инфляция в Приморье в октябре 2021 года увеличилась до 6,89% после 6,6% в сентябре, что по-прежнему ниже, чем в среднем по России, - 8,13%.

В начале осени на смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток.