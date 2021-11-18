"Известия": Мосбиржа может с 2022 года обязать эмитентов раскрывать данные ESG-рисков

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мосбиржа рассматривает введение с 2022 года требования раскрывать данные об учете ESG-рисков (рисков, связанных с охраной окружающей среды, проблемами общества и корпоративным управлением) для ценных бумаг, претендующих на попадание в котировальные списки площадки. Об этом газете " Известия " сообщила директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова.

"Сейчас мы думаем над установлением критериев и сроков переходного периода для введения таких требований, чтобы для эмитентов это не стало дополнительной нагрузкой", - сказала она, комментируя возможность преобразования в требования рекомендаций Банка России по раскрытию информации об учете ESG-факторов.

По ее словам, для подавляющего большинства публичных компаний, чьи ценные бумаги входят в котировальные списки площадки, новое требование не станет проблемой. Логинова добавила, что многие из них уже раскрывают нефинансовую отчетность.

Летом 2021 года Центробанк рекомендовал публичным акционерным обществам раскрывать информацию о том, как они учитывают ESG-факторы, а также вопросы устойчивого развития в своей деятельности. Регулятор отмечает, что рекомендации позволят участникам рынка систематизировать информацию о своем воздействии на окружающую среду, социальной ответственности ведения бизнеса, что даст возможность инвесторам судить об их долгосрочной финансовой стабильности.

Как сообщал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, раскрытие компаниями информации о соблюдении принципов ESG в рамках нефинансовой отчетности может стать необходимым критерием при выходе компаний на IPO [первичное публичное размещение]. По его словам, обязательная нефинансовая отчетность в России может появиться в ближайшие три года.

Ответственное инвестирование

ESG-финансирование - особый подход к финансированию, который включает заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.