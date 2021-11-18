Экс-министр финансов США предупредил о недопустимости экономического разрыва с КНР

СИНГАПУР, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Минфина США Генри Полсон предупредил о недопустимости экономического разрыва между Вашингтоном и Пекином и призвал нынешнего американского министра финансов Джанет Йеллен продолжить консультации с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. С такими словами он выступил в четверг на проходящем в Сингапуре в гибридном формате "Новом экономическом форуме", который был организован бизнесменом Майклом Блумбергом.

По его словам, "полный разрыв невозможен, а частичное нарушение, очевидно, сделает и США, и Китай, и весь остальной мир более уязвимыми к финансовым кризисам". Он также подчеркнул необходимость того, чтобы Йеллен "продолжила диалог с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, направленный на создание прозрачной, гармоничной и скоординированной финансовой среды".

Полсон также отметил, что Вашингтон "извлечет выгоду, сохранив в Китае присутствие своих ведущих финансовых институтов". "Если американские компании не будут присутствовать на китайском рынке, то Соединенным Штатам будет затруднительно поддерживать свою глобальную ведущую роль, особенно на фоне наличия в Китае европейских и японских компаний", - сказал экс-министр.