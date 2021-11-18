{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-министр финансов США предупредил о недопустимости экономического разрыва с КНР

Частичное нарушение контактов двух стран сделает весь мир более уязвимым к финансовым кризисам, отметил Генри Полсон

СИНГАПУР, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Минфина США Генри Полсон предупредил о недопустимости экономического разрыва между Вашингтоном и Пекином и призвал нынешнего американского министра финансов Джанет Йеллен продолжить консультации с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. С такими словами он выступил в четверг на проходящем в Сингапуре в гибридном формате "Новом экономическом форуме", который был организован бизнесменом Майклом Блумбергом.

По его словам, "полный разрыв невозможен, а частичное нарушение, очевидно, сделает и США, и Китай, и весь остальной мир более уязвимыми к финансовым кризисам". Он также подчеркнул необходимость того, чтобы Йеллен "продолжила диалог с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, направленный на создание прозрачной, гармоничной и скоординированной финансовой среды".

Полсон также отметил, что Вашингтон "извлечет выгоду, сохранив в Китае присутствие своих ведущих финансовых институтов". "Если американские компании не будут присутствовать на китайском рынке, то Соединенным Штатам будет затруднительно поддерживать свою глобальную ведущую роль, особенно на фоне наличия в Китае европейских и японских компаний", - сказал экс-министр.

Теги
СШАКитай
В Китае создали Государственное антимонопольное управление
Руководителем структуры стала Гань Линь, прежде занимавшая должность заместителя главы госуправления по контролю за рынками
Читать полностью