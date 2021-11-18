Япония не комментирует данные о том, что США предлагают бросить на рынок нефть из резервов

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии пока не намерено комментировать сообщение о том, что США попросили его рассмотреть вопрос о продаже части нефти из национальных стратегических резервов в интересах снижения цен на энергетические ресурсы. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Я хотел бы воздержаться от комментариев, - сказал он в ответ на вопрос о том, имела ли место такая просьба со стороны США. - Однако правительство будет прилагать усилия к стабилизации энергетического рынка".

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена попросило руководство Китая, Индии, Южной Кореи и Японии изучить возможность продажи части нефти из их стратегических резервов. Вашингтон, по этим данным, предлагает пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение цен на энергоносители и содействовать тем самым восстановлению мировой экономики. Каких-либо решений по этому поводу, по сведениям Рейтер, пока не принято.

Япония обладает стратегическим запасом нефти в государственных и частных хранилищах в размере примерно 80 млн килолитров. Это соответствует потребностям страны на срок до 208 дней.