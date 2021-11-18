Московский регион и Татарстан стали лидерами по сумме размещенных строительных госзакупок

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Москва, Московская область и Татарстан стали лидерами среди российских регионов по сумме размещенных строительных госзакупок за январь-октябрь текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе электронной торговой площадки "РТС-тендер", приводя данные по всему рынку закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"С января по октябрь 2021 года было размещено 67 тыс. строительных закупок на сумму 2,1 трлн рублей, это на 2% больше по количеству и по сумме таких закупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топе регионов по сумме размещенных закупок в 2021 году - Москва (300 млрд рублей), Московская область (120 млрд рублей), Республика Татарстан (111 млрд рублей)", - сказали в пресс-службе.

Также в пятерку регионов по сумме строительных госзакупок вошли Ростовская (82,5 млрд рублей) и Кемеровская области (76,8 млрд рублей).

Среди видов госзакупок в данном сегменте наибольшие объемы распределяются между следующими подотраслями: работы по строительству автомагистралей и автомобильных дорог - 2,5 трлн рублей; улично-дорожная сеть, автомобильные и пешеходные дороги - 153 млрд рублей; строительство мостов, тоннелей - 116 млрд рублей; строительство портовых и речных сооружений - 102 млрд рублей.

"Несмотря на определенную проблематику в сфере строительства, у заказчиков сохраняется высокий спрос на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Здесь очень кстати пришлась инициатива кабмина по компенсации застройщикам удорожания стройматериалов по госконтрактам, заключенным до 1 октября 2021 года. Очевидно, что эта мера позволит избежать расторжения большого числа контрактов, а также использования некачественных материалов подрядчиками для компенсации маржинальности", - отметил генеральный директор "РТС-тендер" Владимир Лишенков, слова которого привела пресс-служба.

"РТС-тендер" - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и "РТС-маркет".