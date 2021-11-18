Опрос показал, что большинство жителей столичных городов готовы работать в других регионах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Более половины жителей столичных городов согласны на переезд в другие российские регионы из-за работы. Об этом сообщается в результатах опроса Исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" среди 1 700 жителей Москвы и Санкт-Петербурга в период 10-15 ноября.

По результатам аналитики, почти 60% жителей Москвы и Петербурга готовы переехать в регионы ради работы. Треть от всех респондентов сообщили, что готовы работать в другом российском городе не более трех лет, еще 28% оказались не против покинуть Москву и Санкт-Петербург навсегда, так как там их "ничего не держит". Среди участников опроса из столичных городов, согласных на переезд внутри страны, оказалось 62% женщин и лишь 38% мужчин.

Наиболее привлекательными для респондентов стали города на Черноморском побережье. Оказаться в Сочи ради работы готовы 19% положительно настроенных к переезду участников исследования, не против заработка в Крыму примерно такая же доля людей: Ялту и Севастополь выбрали бы по 10% столичных жителей.

Около 7% согласных на переезд москвичей и петербуржцев хотели бы работать в сибирских городах. Порядка 10% участников опроса считают наиболее привлекательным западное направление и хотели бы попасть на заработки в Калининград. Около 3% респондентов готовы рассмотреть вариант с релокацией на Дальний Восток.

Основные причины для переезда на работу в регионы, по мнению жителей Москвы и Санкт-Петербурга: высокая зарплата - 49%, смена климата - 19%, работа в известной компании - 8%, карьерный рост - 7 %, новый опыт в управлении - 3%, возвращение в родной город - 2%. По вопросу, какие факторы оттолкнут вас от карьерного предложения, 22% указали на риски здоровью из-за сложной экологической обстановки в городе, куда нужно будет переехать, 27% боятся сложностей с жильем на новом месте, 17% не уверены, что их компания сможет обеспечить нормальные условия для релокации, для 8% важна развитая городская инфраструктура.

Среди участников опроса, готовых на переезд из столичного города в другие уголки России, 16% людей поступят так только ради работы в IT, 10% - в промышленной отрасли, по 8% - в финансах и строительстве, 7% - в сфере услуг и по 5% соответственно - в юридической и медицинской сферах.