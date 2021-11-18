Более 10 аграрных комплексов Хайнаня вошли в список передовых зон сельского хозяйства КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 18 ноября. /ТАСС/. Китайские власти внесли в список передовых инновационных сельскохозяйственных зон страны более 10 аграрных комплексов, расположенных на территории острова Хайнань. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и деревни КНР.

Согласно распространенному заявлению, в почетный реестр вошли два объекта в городе Хайкоу (административный центр провинции) и еще пара - в курортном Санья (южное побережье). Остальные находятся в городе Цюнхай (восток), а также в провинциях Динъань и Чэнмай (север), считающихся ведущим аграрным районом Хайнаня.

Упомянутые сельскохозяйственные комплексы, как отмечается, занимаются выращиванием широкого перечня продукции, в том числе риса, чая, фруктов, грибов. Как подчеркнули местные власти, эти площадки должны сыграть важную роль в развитии сельского хозяйства провинции, способствовать внедрению инноваций.

В соответствии с требованием Минсельхоза аграрные производства, вошедшие в список передовых зон, будут активно содействовать оптимизации инфраструктуры, "предоставлять все необходимые условия для интенсивного роста". В свою очередь руководство Хайнаня окажет поддержку проектам по модернизации и повышению квалификации крестьян.

Современное сельское хозяйство - один из ключевых стратегических направлений Хайнаньского порта свободной торговли. Согласно официальной статистике, в 2020 году, даже несмотря на негативное воздействие пандемии, валовый продукт аграрного сектора провинции (включая лесное и рыбное хозяйство) увеличился на 2,4%, составив 182,1 млрд юаней ($28,5 млрд по текущему курсу). Производство фруктов выросло на 9,1%, природного каучука - на 2,1%.