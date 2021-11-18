Экспортный оборот Wildberries в январе - октябре вырос на 43%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Экспортный оборот продавцов на площадке крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries в январе - октябре 2021 года выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 24,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-ретейлера.

При этом продажи товаров отечественного производства выросли на 88%.

Самыми популярными товарами у зарубежных покупателей на Wildberries за отчетный период стали косметика и парфюмерия, одежда, книги, игрушки и нижнее белье. Значительный рост спроса отмечен на спортивные товары (в 10 раз), товары для праздника (в 3,6 раза), хозяйственные товары (в 3 раза), автотовары (в 2,6 раза) и сантехнику (в 2,6 раза).

Среди товаров отечественного производства, продаваемых за рубежом на Wildberries, наиболее востребованными были книги, футболки, кремы, платья, шампуни, постельное белье, настольные игры, сумки, косметические скрабы и учебники.

Так, в Израиле наиболее востребованной российской продукцией стали пастила, чай и косметические маски для лица, в Германии - книги, платья и кремы. Покупатели из Франции активнее всего приобретали российские учебники, настольные игры и различные товары для рукоделия.

Wildberries - крупнейший российский интернет-ретейлер. Компания была основана в 2004 году. Общий оборот Wildberries по итогам 2020 года вырос почти в два раза и достиг 437,2 млрд рублей, а экспортные продажи - на 95%, до 23,7 млрд руб.