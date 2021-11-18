Роскачество обнаружило превышение уровня токсичности у некоторых одеял

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Роскачество проверило пуховые одеяла и у некоторых из них обнаружило превышение уровня токсичности. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало пуховые одеяла 18 торговых марок, произведенные в России, Швеции и Австрии.

"Значение индекса токсичности, определяемого в водной среде, должно быть в пределах от 70% до 120% включительно. По итогам испытаний токсичность выше нормы оказалась у одеял AlViTek - 166%, IKEA - 151% и Askona - 135%", - отмечается в сообщении.

"Если человек проводит под таким одеялом всю ночь, потеет во сне, то токсичные вещества через влагу могут перейти на кожу. Отсюда дерматиты, раздражение и прочие кожные реакции. Конечно, невозможно сказать, токсично ли ваше уже купленное одеяло или нет, поэтому старайтесь не использовать одеяла без чехла и всегда надевайте пододеяльник", - объяснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в сообщении.

Кроме того, результаты исследования показали, что в одеялах семи марок вместо обещанного гусиного пуха или пера наполнитель был комбинирован с дешевым утиным. Два производителя полностью заменили заявленный гусиный пух в составе утиным. Как сообщили в Роскачестве, подавляющее большинство производителей, которые заявили о 100% гусином пухе на этикетке, использовали в наполнителе еще и перья. А в тех одеялах, где указывалось об использовании и пера, и пуха, по факту пера было гораздо больше, нежели заявлено в маркировке.

В организации добавили, что в составе наполнителя одеял также встречались просто рубленое перо, ломаные и поврежденные перья (сверх разрешенных 9%) и большое количество ворса.

Этикетка оказалась правдивой только у одеял трех марок.

Едкий запах

Как сообщили в Роскачестве, у одеял двух марок эксперты выявили отчетливый резкий запах, что также является нарушением законодательства. Однако сильный запах не говорит о пропитке изделия некой "химией". Среди токсичных одеял нет ни одного с сильным запахом, и наоборот.

"Резкий и неприятный запах обычно встречается у плохо промытого наполнителя. Например, у утиного сырья запах сильнее, чем у гусиного. Неприятный запах также может начаться из-за размножения бактерий при плохом хранении или транспортировке сырья", - сообщили в Роскачестве.

Наконец, пылевые (перьевые) клещи обнаружены в одеялах 12 марок, но только фрагментарно, в виде частичек. Живых паразитов не выявлено. Однако и фрагменты клещей могут быть небезопасны для аллергиков, добавили в Роскачестве.