Абрамченко поручила представить предложения по снижению цены электроэнергии для фермеров

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минэнерго, Минсельхозу и ФАС представить предложения для снижения стоимости электроэнергии для фермеров. Копия поручения есть в распоряжении ТАСС.

"Минэнерго России, Минсельхозу России, ФАС России обеспечить исполнение поручений президента Российской Федерации о механизмах снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств", - говорится в документе.

В пресс-службе Абрамченко подтвердили подлинность протокола. Кроме того, Минсельхозу совместно с Минстроем и Росреестром поручено провести анализ сроков проведения административных процедур, связанных с вводом объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе в эксплуатацию и предоставить в правительство предложения по упрощению таких административных барьеров в срок до 13 декабря 2021 года.