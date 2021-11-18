Сектор потребления на Хайнане за январь - октябрь вырос на 30,7%, до $31,74 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 18 ноября. /ТАСС/. Объем потребления в южнокитайской провинции Хайнань за первые 10 месяцев текущего года достиг 202,52 млрд юаней ($31,74 млрд по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 30,7%. Об этом сообщило статистическое управление региона.

По его сведениям, продажи в розничном секторе урбанизированных районов Хайнаня выросли на 30,8%, а в сельской местности - на 29,8%. Доходы ресторанного бизнеса увеличились на 53,6%, а магазинов - на 28,2%.

Как следует из статистики, опубликованной на сайте ведомства, за январь - октябрь жители острова на 130% (до 2,88 млрд юаней, или примерно $452 млн) увеличили траты на экологичные автомобили на альтернативных источниках энергии. Кроме того, местное население и гости Хайнаня приобрели гаджеты и телекоммуникационное оборудование на 2,35 млрд юаней (свыше $368 млн), что на 135,7% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Из опубликованных данных следует, что потребление товаров повседневного спроса в провинции за соответствующий период выросло на 74,8%, косметики - на 73%. Что касается закупок нефти и нефтепродуктов, динамика в годовом исчислении составила 28,2%.

Согласно плану центрального правительства, в ближайшем будущем самая южная провинция КНР должна стать передовой зоной потребления международного уровня. С этой целью на Хайнане идет активное расширение сети магазинов беспошлинной торговли, постоянно проводятся торговые акции, привлекающие туристов со всей страны и из-за рубежа. Остров также считается одним из наиболее популярных в Китае направлений для отдыха. Согласно официальной статистике, в 2020 году его посетили более 64 млн путешественников, потративших порядка 87,28 млрд юаней ($12,65 млрд).