Глава ГТЛК заявил, что компания не будет объединена с "ВЭБ-лизингом"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Объединение ГТЛК и "ВЭБ- Лизинга" в рамках реформы институтов развития, которую в 2020 году инициировал премьер-министр Михаил Мишустин, не состоится. Об этом журналистам сообщил глава ГТЛК Евгений Дитрих со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Ранее планировалось, что активы ГТЛК и "ВЭБ-лизинга" будут объединены, а на их базе создана единая лизинговая компания.

"Протоколом, утвержденным правительством РФ от 29 октября, предусмотрено, что ГТЛК будет исключена из мероприятий по реформированию институтов развития", - сказал Дитрих в кулуарах "Транспортной недели".

В апреле Дитрих заявлял, что компания может получить 79 самолетов, которые на данный момент находятся на балансе "ВЭБ-лизинга". Также, по его словам, ГТЛК станет получателем 30 самолетов МС-21 (контракт на их поставку "ВЭБ-лизингом" и "Иркутом" был подписан еще в 2013 году). Тогда в ВЭБ.РФ сообщали, что совместно с правительством прорабатываются различные варианты по лизинговым активам группы ВЭБ.РФ, учитывающие интересы клиентов, инвесторов и государства.

В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о начале реформы институтов развития, в рамках которой часть институтов войдет в состав ВЭБ.РФ, отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", "МСП банк" и банк "ДОМ.РФ" - будут объединены в более крупные структуры. Некоторые организации будут ликвидированы.

В июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий новую схему координации институтов развития под эгидой ВЭБ.РФ и роль социального предпринимательства в деятельности этой госкорпорации.