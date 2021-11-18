Минпромторг оценит потребность России в установках по производству микроэлектроники

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минпромторг проведет исследование с целью определения потребностей российской промышленности в создании отечественного оборудования, необходимого для производства микроэлектроники. Победителем проведенного министерством с этой целью тендера стало ФГБУ "Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов".

Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, стоимость контракта составляет 99 млн рублей. Окончание работ по контракту запланировано на 16 декабря 2023 года

"Определение потребностей электронной промышленности в создании отечественного оборудования электронного машиностроения и его компонентов для предприятий электронной промышленности, необходимого для производства электронной компонентной базы и модулей в Российской Федерации", - указано в документации к тендеру.

В 2020 году правительство РФ приняло новую стратегию развития отрасли до 2030 года, финансовые и нефинансовые меры поддержки должны помочь увеличить объем отраслевого выпуска в 2,8 раза (до 5,2 трлн рублей), а экспорта - в три раза (до 12 млрд долларов). Как отмечается в документации, для реализации этих показателей требуется получение "максимально достижимого уровня локализации и доли отечественных компонентов в разрабатываемой электронной продукции".

Победитель тендера должен будет разработать классификатор электронного оборудования для производства микроэлектроники, СВЧ-электроники, фотоники, силовой электроники, материалов, электронных модулей и контрольно-измерительного оборудования.

Проект позволит систематизировать компетенции в сфере создания подобного оборудования и сформировать план дальнейшего развития электронного машиностроения, сообщили газете "Коммерсант" в холдинге "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех". Знакомый с деталями проекта источник издания рассказал, что до конца ноября будет сформирован консорциум из 40 крупнейших российских предприятий, которые будут реализовывать программу.