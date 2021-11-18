"Известия": мошенники обманывают россиян, создавая фейковые криптовалюты

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россияне все чаще сталкиваются с мошенничеством с криптовалютой на этапе первичного размещения цифровых монет (Initial Coin Offering). Злоумышленники используют первичное размещение для создания пирамид, когда россияне, инвестировавшие в новые криптовалюты, не могут их вывести, сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на заместителя правления "Сбера" Станислава Кузнецова.

Как сообщил изданию Станислав Кузнецов, криптомошенники делают рассылку с предложением инвестировать в новую криптовалюту, прикрепляя ссылку на оплату, и перестают выходить на связь после получения денежных средств.

По данным газеты, интерес россиян к первичному размещению цифровых монет увеличивается на фоне роста криптоактивов в ноябре, когда капитализация глобального рынка криптовалют превысила $3 трлн, а биткойн достиг исторического максимума в $69 тыс.

В "Лаборатории Касперского" подтвердили "Известиям" тенденцию создания фейковых первичных размещений криптовалют. Так, недавно в сети появился фейковый SquidToken о мотивам сериала "Игра в кальмара". Эксперт компании напомнил пользователям, что не рекомендуется переходить по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенжерах и соцсетях.