Правительство Москвы стало призером международного IT-конкурса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации "Стартап-экосистема". В ней награждают организации, реализовавшие наиболее успешные проекты поддержки стартапов, сообщила в четверг вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Лауреаты были объявлены на 25-м Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT. Первое место - у Малайзийской корпорации цифровой экономики (MDEC).

"Даже самым прорывным проектам и идеям на первых порах нужны условия для роста. В Москве для инноваторов создана целая экосистема. Она включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, уникальную в мировой практике программу пилотного тестирования инноваций. Полученный приз - результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Жюри премии высоко оценило программы правительства Москвы для технологического предпринимательства. В частности, эксперты отметили деятельность Московского инновационного кластера (МИК), направленную на трансформацию стартапов в полномасштабный инновационный бизнес. Как уточнила Сергунина, кластер, по сути, объединил все основные элементы городской экосистемы для инноваторов. С его помощью можно найти партнеров и инвесторов, организовать производство, наладить сотрудничество с крупными компаниями, промышленными, образовательными и научными организациями.

На сегодняшний день в рамках МИК сформировано 11 межотраслевых кластеров, специализирующихся на разработках в области искусственного интеллекта, медицинских препаратов, автомобильного спорта и других. Только в этих проектах занято свыше 10 тыс. специалистов из разных сфер. А в общей сложности к Московскому инновационному кластеру присоединились уже более 30 тыс. организаций из Москвы и еще 80 регионов России. Кластер курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, а за его цифровые возможности отвечает городской департамент информационных технологий.

"Для развития стартапов в Москве создана инфраструктура, в которую, помимо технопарков и Московского инновационного кластера, входят Цифровое деловое пространство и "Старт Хаб" на "Красном Октябре", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Оценки по другим проектам

Также высокую оценку экспертного жюри премии получили программы Агентства инноваций Москвы, уточняется на портале. Среди них - проект "Московский акселератор" для масштабирования инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с ведущими корпорациями. За два года было запущено 13 тематических треков, на участие в которых поступило более 4,8 тыс. заявок.

Другой крупный проект - программа пилотного тестирования инноваций, предназначенная для испытания уже готовых технологических продуктов в городской среде. Для пилотирования доступно свыше 140 площадок, охватывающих 18 отраслевых направлений. На данный момент завершено 110 испытаний, еще 41 пока в процессе.

Премия Global ICT Excellence Awards присуждается более 20 лет за лучшие инновационные практики в частном и государственном секторе, направленные на развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение качества жизни людей. Ее учредитель - Всемирный альянс информационных технологий и услуг (WITSA). В организацию входят более 80 стран.