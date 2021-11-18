Проект запуска электрички из Кстово в Нижний Новгород проходит рассмотрение в РЖД

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Проект по запуску пригородной электрички из Кстово в Нижний Новгород находится в высокой степени готовности и уже находится на рассмотрении в РЖД и Минтрансе РФ. На его реализацию понадобится около 2 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах "Транспортной недели" заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"Это один из самых подготовленных на сегодняшний день проектов. Это проект Мыза - Кстово, как раз обеспечение связанности нашей Нижегородской агломерации - от Кстово до географического центра - Нижнего Новгорода. Этот проект в нашем понимании уже на выходе. Сейчас он проходит рассмотрение в РЖД и Минтрансе Российской Федерации", - сказал Морозов.

Он отметил, что затраты на проект, по расчетам, будут окупаться в том числе за счет высокого пассажиропотока. "В этом проекте, точно могу сказать, операционные капексы окупаются через операционную деятельность", - отметил собеседник.

По словам заместителя губернатора региона, на реализацию проекта необходимо около 2 млрд рублей, электричка будет ходить как по уже существующим путям, так и по вновь построенным. "Сейчас люди из пригорода не имеют возможности добираться до центра города внеуличным транспортом, мы уверены, что это будет востребовано и даст очередной драйвер развития территории", - заключил собеседник.

Кстово - административный центр Кстовского района Нижегородской области. В городе проживают около 65 тыс. человек, он располагается примерно в 30 км от Нижнего Новгорода. В райцентре находятся несколько крупных промышленных предприятий, в том числе "Сибур - Кстово".

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе президиума Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года" сообщил, что возможность запуска городских электричек рассматривают 23 региона России, у восьми из них уже есть схемы реализации проекта.