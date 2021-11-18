Кабмин увеличит финансирование строительства научного центра селекции винограда в Крыму

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на строительство научного центра селекции винограда в Крыму. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"На строительство научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму из федерального бюджета будет выделено еще более 1,6 млрд рублей. <…> Центр создается в Ялте на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач". В новом подразделении будут работать научные лаборатории, центр экспериментальной биотехнологии, специальные помещения для выращивания саженцев и хранения лозы, лекционные и дегустационные залы, а также винохранилище и энотека. Общая площадь корпуса составит более 18 тыс. кв. м. Открытие запланировано на 2025 год", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, с учетом дополнительных средств на строительство центра будет направлена более 3,2 млрд рублей. Дополнительное финансирование потребовалось в связи с корректировкой проектной документации. Увеличение стоимости работ связано с необходимостью возведения свайных фундаментов, подпорных стенок и удерживающих сооружений из-за стесненных условий строительства, горного рельефа и сложного грунта. В проекте также увеличилась протяженность инженерных сетей, которые будут обеспечивать здание водой, газом и электричеством.

Национальный институт виноградарства и виноделия "Магарач" начал работы по созданию в Крыму новой научной площадки стоимостью 1,5 млрд рублей. Проект включен в федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя.

Институт виноградарства и виноделия "Магарач" - один из старейших отечественных научных центров Российской академии наук. Он был создан по указу Николая I в 1828 году для развития садоводства виноделия. С тех пор благодаря институту функционируют все аспекты отрасли - от выращивания винограда до производства винодельческой продукции. "Магарач" также ведет образовательную деятельность. Центр проводит обучение в аспирантуре и докторантуре, организует курсы повышения квалификации специалистов в области виноградарства и виноделия.