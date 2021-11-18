"Почта России" и "Аэромакс" провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Почта России" и компания "Аэромакс" провели успешные испытания по доставке груза беспилотным воздушным судном в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Почта России" совместно с компанией "Аэромакс" и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа провели успешные испытания по доставке груза с помощью беспилотного воздушного судна", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тестовых полетах участвовал беспилотник вертолетного типа SH-350. Он совершил несколько полетов по маршруту Салехард - Аксарка - Салехард с массогабаритным макетом груза, общая протяженность пути из одного населенного пункта в другой составляет 53 км. В компании добавили, что до конца 2024 года планируется запустить беспилотную доставку по 10 маршрутам в ЯНАО.

Развитие транспортной доступности и беспилотные технологии

"Мы видим, что один из способов ускориться в логистике - это развитие беспилотных технологий. Они особенно актуальны для доставки в отдаленные уголки России, где часто климат максимально усложняет логистику. Поэтому на текущем этапе мы развиваем беспилотную доставку, в первую очередь, для жителей населенных пунктов в удаленных и труднодоступных районах, чтобы они быстро получали любые почтовые отправления", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по логистике компании Сергея Сергушева.

Генеральный директор "Аэромакс" Сергей Ахметшин отметил, что в результате совместной работы с "Почтой России" транспортная доступность отдаленных районов округа должна значительно улучшиться.

В свою очередь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул перспективность для округа беспилотных технологий, которые были протестированы. "Будем оказывать "Почте России" и другим нашим партнерам всю необходимую поддержку, чтобы расширять географию беспилотной доставки и повышать качество сервиса", - добавил он.

Ранее сообщалось, что "Почта России" планирует запустить экспериментальную сеть по беспилотной аэродоставке грузов, включающую 48 маршрутов в четырех регионах - Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. Компания планирует начать тестирование беспилотных авиационных систем до конца года. Вместе с запуском в 2022 году нового авиационного отделения это обеспечит оперативную доставку почты в населенные пункты регионов, с которыми нет регулярного транспортного сообщения.