Шоурум Aurus может открыться в ОАЭ

"Мы только обсудили - сама идея недавно пришла нам в голову", - сказал он, отметив, что решение о месте расположения такого шоурума пока не принято. "Пока это некие наброски, но мы считаем, что это хорошая сама по себе предпосылка и идея - о создании таких международных шоурумов", - сказал министр.

Он также сообщил, что начало досборки Aurus в ОАЭ возможно после начала производства внедорожников Aurus Komendant, которое запланировано на следующий год. "Я думаю, это возможно, когда мы запустим производство внедорожников, потому что внедорожники крайне востребованы именно в регионе Азии и Ближнего Востока", - сказал он. Министр добавил, что начать планируется с центра кастомизации под различные модели Aurus - Senat, Komendant и лимузин.

Отвечая на вопрос о возможности открытия шоурумов в других странах, Мантуров сказал: "Мне кажется, что логично было бы начать с Эмиратов, потому что это центр деловой активности Азии, Ближнего Востока и это наши индустриальные и стратегические партнеры". Затем возможно открытие в одной из стран Юго-Восточной Азии, добавил он.

ОАЭ заказывают крупную партию автомобилей премиум-класса Aurus в России, скорее всего, в бронированной версии, сообщил Мантуров.

"Уже коллеги сейчас размещают большой заказ. Я не могу сказать количество машин - это в процессе обсуждения - и в какой конкретно версии. Скорее всего, это будут большие бронированные машины, это будет базовая сделка, помимо того, что было уже приобретено эмиратской стороной", - сказал министр в ходе поездки в ОАЭ.

Говоря о возможных других иностранных заказах на машину, Мантуров сказал: "Недавно премьер-министра Казахстана встречали на нашем бронированном лимузине Aurus. Я слышал даже, что были обсуждения о заказе Казахстаном. Конкретно сколько и кто будет заказывать, у меня финальной информации не было".

Одним из акционеров проекта Aurus является эмиратский холдинг Tawazun. Как говорил гендиректор Aurus Адиль Ширинов, Tawazun начнет поставки Aurus Senat на Ближний Восток в 2022 года. От 70% до 80% автомобилей Aurus до 2030 года планируется поставлять на экспорт, в приоритете - страны Ближнего Востока и Северной Африки, затем Китай и Западная Европа.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей. Как сообщалось ранее, автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения, цена на них достигнет 22 млн рублей.

Серийное производство автомобилей Aurus началось в конце мая в Татарстане. Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).