Володин заявил, что Госдума к концу года сэкономит порядка 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума уже перечислила в резервный фонд правительства РФ сэкономленные в течение года средства, до конца года экономия составит более 1,3 млрд рублей. Об этом журналистам в четверг сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Госдума перечислила в резервный фонд правительства 740 млн рублей, сэкономленных в течение текущего года", - отметил Володин.

По его словам, экономия от закупочной деятельности в результате проведения конкурсных процедур составила 508 млн рублей. "Еще 170 млн рублей - экономия расходов депутатов Госдумы в субъектах РФ, несмотря на избирательную кампанию, 62 млн рублей - уменьшение командировочных расходов", - добавил Володин.

Кроме того, отметил он, 109,5 млн рублей удалось сэкономить по фонду оплаты труда депутатов. Из них 8,7 млн депутаты сэкономили за счет оформления больничных, 7,6 млн рублей - в связи с оформлением отпусков за свой счет.

"До конца года экономия вырастет до 1 млрд 314 млн рублей", - заявил Володин.