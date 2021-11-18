Кабмин одобрил законопроект о создании Роскадастра

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о создании публично-правовой компании "Роскадастр". Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

"Законопроектом предлагается создать единое предприятие полного цикла, оптимизировать организационную структуру и принципы функционирования подведомственных учреждений Росреестра - ФГБУ "ФКП Росреестра" и ФГБУ "Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных" - и акционерных обществ "Роскартография" и "Ростехинвентаризации - БТИ", функции которых зачастую дублируются", - отметили в ведомстве.

Новая компания будет вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах, займется геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, научной и исследовательской деятельностью. Роскадастр станет оператором информационных систем Росреестра.

По мнению Росреестра, объединение четырех организаций в публично-правовую компанию позволит создать систему "одного окна" для всех пользователей пространственно-картографических данных, сократить сроки оказания услуг и увеличить количество услуг ведомства в электронном виде, повысить эффективность использования земельных ресурсов и вовлечение территорий для строительства жилья. Кроме того, объединение будет способствовать созданию "Национальной системы пространственных данных".