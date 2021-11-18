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ЦБ выпустил в обращение памятные монеты, посвященные городам трудовой доблести

На монетах номиналом 10 рублей представлены Екатеринбург, Иваново, Омск и Боровичи

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Банк России 18 ноября 2021 года выпускает в обращение памятные монеты, посвященные городам трудовой доблести, номиналом 10 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На монетах серии "Города трудовой доблести" будут представлены Екатеринбург, Иваново, Омск и Боровичи.

На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеются выступающий кант, а также надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "2021 г.", "Города трудовой доблести", номинал монеты, знак монетного двора, достопримечательности и названия городов.

Монеты выполнены из недрагоценных металлов. Общий тираж монет - 4 млн штук, по 1 млн на каждый из представленных в серии городов.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу для всех видов платежей без каких-либо ограничений, напомнили в Банке России.

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