Новую ЛЭП для энергоснабжения северных населенных пунктов ввели на Сахалине

ТАСС, 18 ноября. Новая линия электропередачи напряжением 35 кВ "Шахтерская - Бошняково" введена в четверг на Сахалине для электроснабжения северных населенных пунктов Углегорского района, сообщает пресс-служба ПАО "Русгидро".

"ПАО "Сахалинэнерго" (входит в Группу Русгидро) ввело в работу линию электропередачи напряжением 35 кВ "Шахтерская - Бошняково" для надежного электроснабжения северных населенных пунктов Углегорского района. Новая линия протяженностью 63 км, в отличие от старой ЛЭП, построена на металлических опорах. Для обеспечения большей устойчивости к воздействию неблагоприятных погодных условий - налипанию снега и ветровых нагрузок - сокращена длина пролетов между опорами", - говорится в сообщении.

За время строительства ЛЭП энергетики установили 555 опор. Для увеличения темпов в поселке Шахтерске для энергостроителей был возведен строительный городок, с материка на остров оперативно доставлялась необходимая техника. В среднем ежедневно было задействовано 90 человек, привлекалось более 100 единиц техники. Всего стоимость строительных работ, материалов и оборудования составила свыше 1,1 млрд рублей.

Углегорский район - одно из муниципальных образований Сахалинской области. Район приравнен к Крайнему Северу, в нем проживает около 17 тыс. человек.