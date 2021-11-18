В Японии выделят почти $700 млрд на стимулирование экономики в период пандемии

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Объем нового пакета мер по стимулированию экономики Японии, пострадавшей от влияния пандемии коронавируса, составит около 78,9 трлн иен ($691,5 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo .

Правительство страны выделит из бюджета 55,7 трлн иен ($488,2 млрд). Остальные средства в объеме около 23,2 трлн иен ($203,3 млрд) представляют собой частные инвестиции. Ожидается, что пакет мер будет утвержден 19 ноября. Его объем превысил ожидания экономистов почти в два раза.

За счет этих средств власти Японии намерены увеличить экономическую поддержку населения и бизнеса. В частности, семьям с детьми младше 18 лет будет выплачены пособия в размере 100 тыс. иен (около $880) на каждого ребенка. В прошлом году все жители Японии, включая постоянно проживающих иностранцев, получили единоразовую выплату в размере 100 тыс. иен в рамках поддержки населения на фоне пандемии.

Новые меры по стимулированию экономики являются частью предвыборных обещаний премьер-министра Фумио Кисиды, который занял свой пост в октябре.