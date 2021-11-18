{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Японии выделят почти $700 млрд на стимулирование экономики в период пандемии

В частности, семьям с детьми младше 18 лет будет выплачены пособия в размере около $880 на каждого ребенка

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Объем нового пакета мер по стимулированию экономики Японии, пострадавшей от влияния пандемии коронавируса, составит около 78,9 трлн иен ($691,5 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Правительство страны выделит из бюджета 55,7 трлн иен ($488,2 млрд). Остальные средства в объеме около 23,2 трлн иен ($203,3 млрд) представляют собой частные инвестиции. Ожидается, что пакет мер будет утвержден 19 ноября. Его объем превысил ожидания экономистов почти в два раза.

За счет этих средств власти Японии намерены увеличить экономическую поддержку населения и бизнеса. В частности, семьям с детьми младше 18 лет будет выплачены пособия в размере 100 тыс. иен (около $880) на каждого ребенка. В прошлом году все жители Японии, включая постоянно проживающих иностранцев, получили единоразовую выплату в размере 100 тыс. иен в рамках поддержки населения на фоне пандемии.

Новые меры по стимулированию экономики являются частью предвыборных обещаний премьер-министра Фумио Кисиды, который занял свой пост в октябре.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
Энергетический кризис в Европе
В Бундестаге считают спорным требование ЕС к России об увеличении поставок газа
Депутат Клаус Эрнст также заявил, что "угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа реалистичны"
В Бундестаге считают спорным требование ЕС к России об увеличении поставок газа
Читать полностью