Трутнев поручил проработать возможность поставок газа на объекты "Русгидро" в Приморье

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил изучить возможности поставок газа на объекты "Русгидро" в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полпреда по итогам совещания по вопросам энергосбережения на территории края, которое Трутнев провел во Владивостоке.

"По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. <...> В части газоснабжения объектов электроэнергетики Приморского края, в том числе объектов ЖКХ даны поручения ПАО "Газпром" проработать вопрос заключения долгосрочного договора поставки газа на объекты ПАО "Русгидро" с 2024 года в Приморском крае, предусматривающего увеличение объема поставок газа для модернизированных станций", - говорится в распространенном релизе.

Минэнерго России совместно с "Газпромом" поручено учесть в инвестиционной программе компании на 2022-2026 годы мероприятия по увеличению производительности ГРС-1 Владивостока. По вопросам программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края правительству региона совместно с "Русгидро" поручено проработать механизм возврата привлеченных заемных средств на ее выполнение. Помимо этого региональным властям поручено усилить работу по передаче объектов электросетевого хозяйства в муниципальной собственности в эксплуатацию АО "ДРСК", а Минэнерго России и ФАС России - разработать механизмы компенсации затрат на приведение в нормативное состояние объектов электросетевого хозяйства, подлежащих консолидации.

Модернизация объектов энергетики

Развитие энергетического комплекса имеет важное значение для Дальнего Востока и для Приморья, в частности, ввиду климатических условий. Это необходимо и для расширения существующих производств и запуска новых инвестиционных проектов.

В прошлом году в результате аномального циклона, прошедшего в Приморском крае в ноябре, без электроснабжения осталось почти 181 тыс. человек, без тепла - свыше 48 тыс. человек, без водоснабжения - свыше 71 тыс. человек. Отключения электроэнергии происходили лавинообразно и быстро превысили возможности резервирования энергосистемы объектов жилищно-коммунального хозяйства. "В результате аномальных погодных явлений энергоснабжение практически было обрушено. Восстановление шло благодаря большим усилиям энергетиков и жителей края. Повышению надежности энергоснабжения необходимо уделить особое внимание", - сказал Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.

"Русгидро" разработана программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья, объем финансирования которой на 2021-2025 годы составляет 15,3 млрд рублей, работы уже идут. "Кроме того, в целях повышения надежности электроснабжения проводятся работы по консолидации электрических сетей", - проинформировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Приморский край определен в числе пилотных регионов по апробации модели консолидации объектов электросетевого хозяйства. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между "Русгидро", Минвостокразвития России и правительством региона было заключено в сентябре этого года в рамках Восточного экономического форума. Совокупная протяженность линий электропередачи всех территориальных сетевых организаций Приморского края составляет порядка 40 тыс. км, из которых свыше 37 тыс. км приходится на распределительные сети классом напряжения 35 кВ и ниже, они характеризуются наибольшей аварийностью. Консолидация этих активов на базе крупнейшей сетевой организации края - "ДРСК", входящую в группу "РусГидро" - позволит повысить надежность и качество электроснабжения за счет применения единых стандартов технического обслуживания, сократить время ликвидации последствий аварий.