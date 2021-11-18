Производители медицинского кислорода получат субсидии на обновление оборудования

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти РФ будут компенсировать производителям медицинского кислорода часть расходов на приобретение нового оборудования. Поддержку в обновлении техники в виде так называемого утилизационного гранта получат также владельцы буровых установок в нефтегазовой отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

Уточняется, что "производителям медицинского кислорода решено субсидировать до 20% стоимости новых криогенных воздухораспределительных установок".

"По буровым речь идет о компенсации от 20% до 25% (при применении инновационных решений) затрат на покупку нового оборудования российского производства. При этом основным условием ее получения является утилизация устаревшего оборудования", - указали в кабмине.

Предельный размер субсидии для приобретения одной новой криогенной установки составляет 165-700 млн рублей в зависимости от мощности оборудования. Для буровой - 50-150 млн рублей в зависимости от типа установки.

"Субсидии будут стимулировать компании обновлять оборудование, а в случае с буровыми установками еще и позволят поддержать российских производителей такой техники", - подытожили в правительстве.