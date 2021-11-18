СМИ: Украина впервые начала импортировать тепличные огурцы из России

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Украина начала впервые импортировать тепличные огурцы из России, которая раньше была для нее основным рынком сбыта этой продукции. Об этом сообщил в четверг отраслевой аналитический портал EastFruit, специализирующийся на освещении рынка плодоовощной продукции в Восточной Европе.

По данным источников на рынке, российский огурец оказался конкурентным по цене с украинским, несмотря на импортную пошлину в 10%, которую покупатели вынуждены платить, так как Украина вышла из соглашения о свободной торговле с РФ.

"На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено - лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки - 38-45 гривен ($1,44-1,70) за кг",- сказал руководитель международных проектов портала Евгений Кузин. По его словам, на этом фоне резко вырос импорт на Украину тепличного огурца из Турции, который в среднем на 5-10 гривен (19-38 центов США) за кг дешевле. Украина также закупает огурец в Белоруссии, который немного дороже турецкого. "А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец",- добавил Кузин.

По данным эксперта, сейчас гладкий огурец в России можно купить по оптовой цене, которая может достигать 60-80 рублей ($0,82-1,09) за кг, а короткий бугорчатый - по 90-120 рублей ($1,23-1,64) за кг. Поэтому импорт огурца из России на данный момент экономически выгоден для украинской плодоовощной торговли, пояснил Кузин.

По данным портала, Польша, являющаяся одним из крупнейших экспортеров тепличных овощей в регионе, также наращивает импорт тепличных огурцов из России. Как пояснил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, в России созданы благоприятные условия для развития тепличного бизнеса, так как импорт аналогичной продукции из многих стран мира прекращен, а предприятия отрасли много лет подряд получают дотации из бюджета и имеют доступ к дешевому финансированию.

На данный момент каждая пятая теплица пятого поколения (наиболее современный вид теплиц в мире) функционирует в России. По данным портала, за первые три квартала 2021 года Россия экспортировала 12,2 тыс. тонн свежего огурца. Импорт пока превышал экспорт и составил 34 тыс. тонн. Однако импорт незначительно сократился, а экспорт вырос на 23%. В то же время за первые 8 месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объем свежего огурца - 12,1 тыс. тонн. Экспорт огурца за этот же период с Украины составил 4 тыс. тонн, он увеличился в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.