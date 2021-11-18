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"Мечел" за III квартал снизил добычу угля на 1%

При этом горно-металлургическая компания повысила выплавку стали - на 2%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Мечел" в июле - сентябре 2021 года сократила добычу угля по сравнению с предыдущим кварталом на 1%, до 2,93 млн тонн , говорится в сообщении компании.

Выплавка стали за отчетный период увеличилась на 2%, до 891 тыс. тонн.

Продажи концентрата коксующегося угля в адрес сторонних потребителей в третьем квартале снизились на 44% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - до 602 тыс. тонн, энергетического угля - уменьшились на 10%, до 643 тыс. тонн. Продажи кокса в адрес сторонних потребителей сократились на 8%, до 690 тыс. тонн.

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