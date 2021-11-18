Власти КНР заявили, что встреча Си Цзиньпина и Байдена обозначила будущее торговых связей

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Онлайн-встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена "четко обозначила направление" для развития китайско-американских отношений в области торговли и экономики. Об этом заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

"Эта встреча между лидерами двух стран в формате видеоконференции задала четкое направление развитию [экономических] отношений между Китаем и США", - сообщила она на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, привели ли недавно состоявшиеся американо-китайские переговоры на высшем уровне "к какому-либо сдвигу" в области двусторонних торговых контактов.

По словам официального представителя, в ходе недавней встречи Си Цзиньпина и Байдена "была заложена основа для [дальнейшего продвижения] китайско-американских торгово-экономических консультаций". "Переговорные группы КНР и Соединенных Штатов на предстоящем этапе приступят к реализации [достигнутых договоренностей] на практике", - добавила Шу Цзюэтин.

Она также пообещала своевременно предоставить журналистам более подробную информацию касательно данного вопроса "по мере ее поступления".

16 ноября Си Цзиньпин и Байден провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили широкий перечень вопросов сотрудничества. Переговоры длились более трех часов. Как сообщил МИД КНР, по итогам консультаций лидеры двух стран достигли консенсуса по ряду проблем и выразили обоюдную готовность к укреплению контактов.

Китайско-американские торгово-экономические трения

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сумму $370 млрд. Как утверждает агентство Рейтер, из-за этой меры американские импортеры потеряли десятки миллиардов долларов.

15 января 2020 года стороны договорились в Вашингтоне о первой фазе торговой сделки. Согласно договоренностям, Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что первая фаза торговой сделки с КНР "провалилась". Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в нее изменений.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и США за январь - октябрь вырос в годовом исчислении на 33,4%, до $609,93 млрд. Китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 31,7%, до $465,3 млрд. Импорт американской продукции поднялся на 39%, до $144,63 млрд.