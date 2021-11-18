Общежитие обанкроченного завода в Новосибирске выставили на торги с жильцами

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Общежитие опытного завода в Новосибирске, где зарегистрированы 44 жителя, выставили на торги за 9,3 млн рублей, следует из информации федерального реестра банкротств.

"Объект недвижимости расположен по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, ул. Ветлужская, д. 3. Начальная цена продажи - 9 389 000,00 руб. Обременения на имущество: в продаваемом здании зарегистрированы граждане по месту жительства", - следует из данных реестра.

Как следует из списка зарегистрированных жильцов, в общежитии проживают 44 человека. Площадь трехэтажного здания составляет более 1,7 тыс. кв. м. Его построили в 1963 году. Проведение торгов запланировано на 22 декабря 2021 года на электронной площадке АО "Центр дистанционных торгов". Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Организатор торгов - конкурсный управляющий предприятия.

Как уточнили ТАСС в приемной конкурсного управляющего Аркадия Зырянова, дальнейшая судьба жильцов дома будет решаться при переговорах с новых собственником. "Этот спор рассматривался в суде по утверждению положения, по порядку продажи. Все значимые обстоятельства, в том числе наличие зарегистрированных лиц, статус объекта был обследован судом, как и все документы, и удовлетворено заявление об утверждении. Правовой статус жильцов нами в суде был указан, дальнейшая судьба жильцов будет зависеть от переговоров с новым собственником при его появлении", - пояснила собеседница агентства.

Для выяснения всех обстоятельств ТАСС также направил запрос в мэрию Новосибирска.

Новосибирский "Опытный завод" создан в 1959 году и являлся филиалом Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Предприятие занималось выпуском специального оборудования и приборов для институтов Академгородка. В 2017 году завод был признан банкротом по требованию ФНС.