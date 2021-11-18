Французская компания оценит перспективы производства водорода на Сахалине

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ООО "Эр Ликид" (российское подразделение французской компании Air Liquide) до конца 2021 года разработает технико-экономическое обоснование (ТЭО) сооружения завода по производству водорода из природного газа и по захвату CO2 на острове Сахалин. Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, работы будут проводиться по заказу АО "Русатом Оверсиз" (РАОС, компания Росатома, ответственная за продвижение на зарубежных рынках продуктов госкорпорации).

Планируется, что завод будет производить 100 т водорода в сутки, однако в техническом задании (ТЗ) оговаривается, что "Эр Ликид" вправе предложить любую другую мощность с обоснованием выбора. Согласно ТЗ, компания также должна выдать заключения и рекомендации по дальнейшим экспортным продажам водорода, в частности, в Японию и Южную Корею. Для этого ей предстоит провести анализ рынка низкоуглеродного водорода и аммиака в этих странах, оценить спрос, определить потенциальных заказчиков и выдать заключение о конкурентоспособности проекта на рынках Японии и Южной Кореи.

В апреле 2021 года "Русатом Оверсиз", "Эр Ликид" и правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество с целью изучения возможности создания производства низкоуглеродного водорода в Сахалинской области. В сентябре этого же года РАОС, "Камаз", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Сахалинской области подписали меморандум о развитии водородных технологий в транспортном секторе на острове Сахалин.

Компания Air Liquide - мировой лидер в производстве газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения. Air Liquide представлена в 78 странах мира. Air Liquide в России на настоящий момент осуществляет эксплуатацию 18 производственных площадок в ключевых регионах. Более 600 сотрудников отвечают за поставку продуктов и услуг более 1 700 потребителей.