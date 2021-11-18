На Урале около 500 млн рублей привлекли для МСП через краудинвестинговую платформу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Инвесторы вложили около 500 млн рублей в проекты 90 малых и средних предпринимателей Свердловской области с помощью краундинвестинговой платформы. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор фонда содействия инвестициям Свердловской области Илья Сулла.

Проект создан Свердловским областным фондом поддержки предпринимателей совместно с министерством инвестиций и развития региона для решения задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"На платформе зарегистрировано почти 1,3 тыс. участников, работает более 100 активных инвесторов, 90 предпринимателей привлекли почти за год займов на сумму около полумиллиарда рублей. Полностью возвращено 154 займа, в деньгах это почти 200 млн рублей", - сказал он.

Сулла добавил, что предприниматель размещает проект на платформе, предлагает условия, на которых он хочет привлечь деньги, зарегистрированные инвесторы выбирают проект и вкладывают деньги. "Доходность на платформе от 11% до 20% годовых, плюс комиссия платформы порядка 1-3% в зависимости от срока пользования деньгами", - отметил он.

Краудинвестинг - форма коллективных инвестиций, которая позволяет привлекать средства в бизнес от инвесторов с помощью специально созданной инвестиционной платформы. Воспользоваться платформой для привлечения инвестиций могут региональные компании любой сферы деятельности, ограничение для инвесторов одно - они должны быть налоговыми резидентами России.