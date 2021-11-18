Втрое больше компаний Свердловской области повысят производительность труда до 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Около 290 предприятий Свердловской области планируется вовлечь в нацпроект "Производительность труда" до 2024 года, что примерно в три раза больше, чем за все время реализации проекта в регионе - с 2017 года. Об этом сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник управления по макрорегиону №2 Федерального центра компетенций Игорь Пешев.

"За три года участия вовлечено в проект более 3 тыс. предприятий [России]. В Свердловской области это более 100 предприятий. <…> Еще 290 предприятий войдут в национальный проект по производительности труда [до 2024 года]", - сказал он.

Пешев отметил, что на начало года средний рост производительности труда на предприятиях Свердловской области, которые внедряют бережливое производство, составил более 37%, общероссийский показатель составил более 23%. В национальном проекте участвуют предприятия из базовой несырьевой отрасли, в том числе из сферы строительства, обрабатывающего производства, оборонного комплекса.

"Наиболее значимые - это птицефабрика "Рефтинская", где рост производительности труда составил более 30%, рост объемов производства - более 20% и изменение структуры и маржинальности производимой продукции - более 50%. Также это "Сухоложский крановый завод", где по результатам периода участия за 6 месяцев экономический эффект составил более 200 млн рублей", - привел примеры Пешев.

Задача национального проекта "Производительность труда" - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства.