{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Исполнение бюджета Ингушетии впервые за 10 лет превысило 60%

За девять месяцев 2021 года наполнение бюджета увеличилось на 19%, что составляет 768 млн рублей, сообщил вице-премьер республики

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Исполнение бюджета Ингушетии по доходам за девять месяцев 2021 года впервые за последние 10 лет составило более 60%, сообщил в четверг вице-премьер республики Олег Фурсов на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации в ходе Дней Ингушетии в Совфеде.

"Мы провели достаточно серьезные мероприятия, по итогам которых в этом году за девять месяцев наполнение бюджета у нас увеличилось на 19%, что в абсолютных цифрах составляет 768 млн рублей. Впервые за последние 10 лет на 1 октября текущего года исполнение бюджета в плане доходов составило более 60%", - сказал Фурсов.

По его словам, вопрос пополнения регионального бюджета и увеличения собственных доходов остается одним из самых актуальных и сложных для Ингушетии, главой республики поставлена задача усилить работу в данном направлении. "Стараемся доходность бюджета повышать, но объем долгов не позволяет нам пускать эти деньги на развитие", - добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что общий объем доходов, предусмотренный бюджетом Ингушетии на 2021 год, составлял 31,142 млрд рублей, а расходная часть - 31,257 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета составил 115,6 млн рублей.

В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности региона. После этого в некоторых СМИ назвали Ингушетию "банкротом", попавшим под внешнее управление. Однако и. о. министра финансов республики Магомет-Шарип Эсмурзиев сообщал, что с поддержкой федерального центра Ингушетия выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными. Он также отмечал, что слова о том, что регион переходит во внешнее управление, не соответствуют действительности и оснований для беспокойства у населения нет.

Теги
ИнгушетияСеверный Кавказ
Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки ЦБ не противоречит доступности ипотеки
Глава регулятора отметила, что ставки по ипотечным кредитам сейчас немного выше, чем были во время действия льготной программы
Читать полностью