Исполнение бюджета Ингушетии впервые за 10 лет превысило 60%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Исполнение бюджета Ингушетии по доходам за девять месяцев 2021 года впервые за последние 10 лет составило более 60%, сообщил в четверг вице-премьер республики Олег Фурсов на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации в ходе Дней Ингушетии в Совфеде.

"Мы провели достаточно серьезные мероприятия, по итогам которых в этом году за девять месяцев наполнение бюджета у нас увеличилось на 19%, что в абсолютных цифрах составляет 768 млн рублей. Впервые за последние 10 лет на 1 октября текущего года исполнение бюджета в плане доходов составило более 60%", - сказал Фурсов.

По его словам, вопрос пополнения регионального бюджета и увеличения собственных доходов остается одним из самых актуальных и сложных для Ингушетии, главой республики поставлена задача усилить работу в данном направлении. "Стараемся доходность бюджета повышать, но объем долгов не позволяет нам пускать эти деньги на развитие", - добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что общий объем доходов, предусмотренный бюджетом Ингушетии на 2021 год, составлял 31,142 млрд рублей, а расходная часть - 31,257 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета составил 115,6 млн рублей.

В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности региона. После этого в некоторых СМИ назвали Ингушетию "банкротом", попавшим под внешнее управление. Однако и. о. министра финансов республики Магомет-Шарип Эсмурзиев сообщал, что с поддержкой федерального центра Ингушетия выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными. Он также отмечал, что слова о том, что регион переходит во внешнее управление, не соответствуют действительности и оснований для беспокойства у населения нет.